Semih Kaya ve eşi Yasemen Saylar'dan türkü düeti!

Çekya ekiplerinden Sparta Prag'ta forma giyen Galatasaray'ın eski stoperi Semih Kaya ile eski basketbolcusu Yasemen Saylar, türkü düeti yaptı. Corona virüsü nedeniyle karantinada vakit geçiren çift, o anları sosyal medyadan paylaştı. İşte o görüntüler...

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