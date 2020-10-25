Savaş Çorlu: Falcao'nun ilk sarı kartı bile ağır

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan BB Erzurumspor - Galatasaray maçını Son Sayfa programında değerlendirdi. Çorlu, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Radamel Falcao ile ilgili "Falcao'nun ilk sarı kartı bile ağır." dedi.

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