25 Ekim 2020, Pazar
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Savaş Çorlu: Falcao'nun ilk sarı kartı bile ağır
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan BB Erzurumspor - Galatasaray maçını Son Sayfa programında değerlendirdi. Çorlu, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Radamel Falcao ile ilgili "Falcao'nun ilk sarı kartı bile ağır." dedi.
25.10.2020
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