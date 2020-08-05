Savaş Çorlu: Arda Turan maç başı 20 bin TL alacak

Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Arda Turan Galatasaray'dan maç başı 20 bin TL alacak" ifadelerini kullandı.

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