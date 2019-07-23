23 Temmuz 2019, Salı
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Samatta için kiralama yöntemi
Genk'in Tanzanyalı golcüsü Samatta'yı transfer etmek isteyen Galataaray, 26 yaşındaki golcü oyuncunun kiralanması konusunda önemli gelişme kaydetti.
23.07.2019
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