11 Kasım 2020, Çarşamba

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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği topplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, takımdan ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao ile ilgili de konuştu.
11.11.2020
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Cengiz, Kolombiyalı golcüyle ilgili "Radamel Falcao bir tanedir. Devam edecek. Benim futbolcularım, benim için en değerlilerdir. Benim şirketimde de öyledir. Galatasaray'da başarı yakalayacak ortamı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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