Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği topplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, takımdan ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao ile ilgili de konuştu.

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Cengiz, Kolombiyalı golcüyle ilgili "Radamel Falcao bir tanedir. Devam edecek. Benim futbolcularım, benim için en değerlilerdir. Benim şirketimde de öyledir. Galatasaray'da başarı yakalayacak ortamı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.