Galatasaray U17 2-4 Altınordu U17 (PENALTILAR)
Elit U17 Gelişim Ligi'nde heyecan yarı finalde devam ediyor. Saat 21.00'da başlayan ve A Spor'da yayınlanan karşılaşmada Galatasaray U17 ile Altınordu U17 karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona erdi. Altınordu U17 penaltılarda rakibini 4-2 mağlup etti ve finalde Beşiktaş U17'nin rakibi oldu. İşte maçın penaltı atışları.
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