03 Ağustos 2019, Cumartesi

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Onyekuru Monaco'yu reddetti

Henry Onyekuru yeni sezonda da Galatasaray forması giymek istiyor... Nijeryalı yıldız, kulübü Everton'ın Monaco'nun teklifini kabul etmesine rağmen Fransa'ya gitmeyi reddetti.
03.08.2019

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