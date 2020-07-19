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Olay yorum! "Galatasaraylı oyuncular Muslera'ya yaslandılar"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Göztepe maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaraylı oyuncuların bir kısmı senelerdir Muslera'ya yaslandılar. Muslera maç çeviriyordu, uçanı kaçanı kurtarıyordu. İyi kaleci bir senede 5 maç kurtarmalı, Muslera en az 15 maçı döndürüyordu." ifadelerini kullandı.
19.07.2020
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