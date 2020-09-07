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Oghenekaro Etebo Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın Championship ekiplerinden Stoke City'den kiralık olarak anlaşmaya vardığı Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı oyuncuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
07.09.2020
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