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Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Gün Ortası programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, "Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor" ifadelerini kullandı.
07.02.2020

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