15 Haziran 2019, Cumartesi
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Mustafa Cengiz'den transfer müjdesi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Almanya'da şampiyonluk kutlamasına katıldı. Açıklamalarda bulunan Cengiz, transferler çalışmalarıyla ilgili sarı kırmızılı taraftarlara müjde verdi.
15.06.2019
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