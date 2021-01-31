31 Ocak 2021, Pazar
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Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
31.01.2021
Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.
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