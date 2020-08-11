11 Ağustos 2020, Salı
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı, yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Cengiz, "Önce futbolcu Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 katı fiyatla başka kulübe gelirler. Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir" ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamalar...
11.08.2020
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