Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı... Kritik derbide zafer, 3-1'lik skor ile konuk ekip Galatasaray'ın oldu. Bu sonuçla sarı kırmızılı ekip puanını 45 yaparken ev sahibi Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz derbinin ardından galibiyeti yorumladı.