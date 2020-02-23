24 Şubat 2020, Pazartesi
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler!
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı... Kritik derbide zafer, 3-1'lik skor ile konuk ekip Galatasaray'ın oldu. Bu sonuçla sarı kırmızılı ekip puanını 45 yaparken ev sahibi Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz derbinin ardından galibiyeti yorumladı.
23.02.2020
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