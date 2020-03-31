31 Mart 2020, Salı

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Mustafa Cengiz'den destek çağrısı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.
31.03.2020
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Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi Türkiyem!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, hesabından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.

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