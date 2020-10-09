Mustafa Cengiz: Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ikinci yarı seyircisiz olsun

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Süper Lig'in ikinci yarıda oynanacak Fenerbahçe derbisi için flaş bir açıklama yaptı. Cengiz "İkinci yarıda oynanacak derbi seyircisiz olsun" dedi.

ABONE OL