Mustafa Cengiz: Devletin verdiği karara uymak zorundayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dev derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Seyircisiz oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi. Cengiz, "Devletimizin vereceği her türlü karara titizlikle riayet edeceğiz ama görüşümüzü de bildiririz." dedi. .