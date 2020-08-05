05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Mustafa Cengiz: Arda Turan Galatasaray ruhunun bir parçasıdır
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın imza töreni ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Galatasaray çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birlik ve beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir. Kendisine tekrar 'Yuvana hoş geldin.' diyorum." ifadelerini kullandı.
05.08.2020
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