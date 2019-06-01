Muriç'in ilk tercihi Galatasaray

Galatasaray, Fenerbahçe ve​ Medipol Başakşehir'in de peşinde olduğu Vedat ​Muriç için Çaykur Rizespor'a teklifini sundu. Yıldız golcünün de ilk tercihinin Galatasaray olduğu öğrenildi.