01 Haziran 2019, Cumartesi

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Muriç'in ilk tercihi Galatasaray

Galatasaray, Fenerbahçe ve​ Medipol Başakşehir'in de peşinde olduğu Vedat ​Muriç için Çaykur Rizespor'a teklifini sundu. Yıldız golcünün de ilk tercihinin Galatasaray olduğu öğrenildi.
01.06.2019

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