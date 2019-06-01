01 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Muriç'in ilk tercihi Galatasaray
Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in de peşinde olduğu Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a teklifini sundu. Yıldız golcünün de ilk tercihinin Galatasaray olduğu öğrenildi.
01.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdullah Avcı Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler
- "4 İtalyan kulübü Eljif'i istiyor"
- Fenerbahçe'de Fejsa harekatı
- Fenerbahçe Niasse için devrede
- Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
- Fransız basını yazdı! Diagne'nin yerine 3 aday
- Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
- Fikret Orman: Abdullah Avcı hayırlı olsun
- Cenk Tosun'dan kötü haber
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı