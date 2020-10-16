17 Ekim 2020, Cumartesi
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Mehmet Ayan: Mustafa Denizli "Galatasaray Diagne'den yarım sezon katkı alırsa büyük iş" dedi
Artı Futbol programına katılan A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayan, "Mustafa Denizli, Fatih Terim Diagne'den yarım sezon katkı alırsa büyük iş" ifadelerini kullandı.
16.10.2020
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