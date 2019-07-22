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Martin Linnes'ten kamp değerlendirmesi

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, yeni sezon hazırlıklarını kulüp televizyonuna değerlendirdi.
22.07.2019

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