03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Martin Linnes ve Emre Akbaba krizi fırsata çevirdi

Galatasaray'da lige ara verilmeden önce fiziksel olarak sorun yaşayan Martin Linnes ve Emre Akbaba, antrenmanlarda yüksek performans sergiliyor. İki futbolcunun durumu teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor.
03.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Adım adım düşünmeliyiz "Adım adım düşünmeliyiz" 03.06.2020
Martin Linnes ve Emre Akbaba krizi fırsata çevirdi Martin Linnes ve Emre Akbaba krizi fırsata çevirdi 03.06.2020
Galatasaray'a Rumen yıldız Galatasaray'a Rumen yıldız 03.06.2020
G.Saray'da hangi isimler takımdan ayrılacak? G.Saray'da hangi isimler takımdan ayrılacak? 02.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye tepki Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye tepki 02.06.2020
Galatasaray'da maaşlarda indirip yapıldı Galatasaray'da maaşlarda indirip yapıldı 02.06.2020
Fatih Terim'in eli güçlendi Fatih Terim'in eli güçlendi 02.06.2020
G.Saray'ı son 8 haftada neler bekliyor? Evren Turhan açıkladı G.Saray'ı son 8 haftada neler bekliyor? Evren Turhan açıkladı 01.06.2020
Saracchi çocuklar gibi eğlendi Saracchi çocuklar gibi eğlendi 01.06.2020
Şampiyon olunması takdirde yüzde 5'lik kısım iade edilecek "Şampiyon olunması takdirde yüzde 5'lik kısım iade edilecek" 01.06.2020
Galatasaray'da 10 günlük kamp Galatasaray'da 10 günlük kamp 01.06.2020
Galatasaraylı Luyindama'ya yeni talip Galatasaraylı Luyindama'ya yeni talip 01.06.2020
Galatasaray'a iki sevindirici haber Galatasaray'a iki sevindirici haber 01.06.2020
Diagne: Galatasaray'a döneceğim Diagne: Galatasaray'a döneceğim 01.06.2020
Belhanda'dan yönetime flaş talep! Canlı yayında açıkladı Belhanda'dan yönetime flaş talep! Canlı yayında açıkladı 31.05.2020
Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi 31.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu
Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...
Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...
Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım
Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör