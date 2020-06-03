Martin Linnes ve Emre Akbaba krizi fırsata çevirdi

Galatasaray'da lige ara verilmeden önce fiziksel olarak sorun yaşayan Martin Linnes ve Emre Akbaba, antrenmanlarda yüksek performans sergiliyor. İki futbolcunun durumu teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor.

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