07 Ocak 2020, Salı

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Marcelo Saracchi 1.5 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, kiralama bedeli olarak 500 bin euro, oyuncuya ise sezon sonuna kadar 700 bin euro, bir sonraki sezon 1.3 milyon verildiği kaydedildi.
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