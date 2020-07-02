Levent Tüzemen'den Onyekuru yorumu

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eren Henry Onyekuru'nun Monaco'ya döneceğinin iddia edilmesinin ardından Aspor yorumcusu Levent Tüzemen değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Terim ile konuştum "İki gündür idmana çıkmıyor, Onyekuru gitti" dedi Onyekuru Pazar günü İstanbul'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

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