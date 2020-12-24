Levent Tüzemen'den Fatih Terim sözleri! "Bu cezanın en büyük faturasını..."

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, PFDK tarafından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayı değerlendirdi. Tüzemen, "Bu cezanın en büyük faturasını Galatasaray çekecek. Fatih hoca kulübede takımla birlikte hareket ettiği zaman daha verimli oluyor." dedi.

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