26 Aralık 2020, Cumartesi
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Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından teknik sorumlu Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor. Siz de sahada bunu görüyorsunuz." dedi.
26.12.2020
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