25 Ocak 2020, Cumartesi
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Lemina ayrılmak istemiyor
Mario Lemina Galatasaray'da kalmak istiyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan kiralanan yıldız futbolcunun, kariyerine sarı kırmızılı takımda devam etmeyi planladığı belirtildi.
25.01.2020
Son dönemdeki dönemdeki performansı ile dikkat çeken Lemina'nın, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde "İstanbul'da çok mutluyum. Burada adeta yeniden doğdum. Sizden tek isteğim bonservisimi almanız. Burada uzun yıllar kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan Gabonlu futbolcu için yakın zamanda Southampton ile masaya oturması bekleniyor.
Sarı kırmızılıların İngiliz ekibiyle pazarlıklara 8 milyon Euro üzerinden başlayacağı aktarıldı.
Galatasaray'da toplam 18 maça çıkan Mario Lemina, tek golünü Türkiye Kupası'nda Rizespor'a karşı kaydetti.
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