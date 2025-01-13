Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu gündem oldu! 500 Bin TL'lik soru
Son dakika spor haberi: ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir futbol sorusu soruldu. "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" sorusu futbolseverlerin gündemine oturdu. İşte detaylar...
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