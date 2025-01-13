Video Galatasaray Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu gündem oldu! 500 Bin TL'lik soru

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu gündem oldu! 500 Bin TL'lik soru

Son dakika spor haberi: ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir futbol sorusu soruldu. "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" sorusu futbolseverlerin gündemine oturdu. İşte detaylar...

13 Ocak 2025 | 14:49
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