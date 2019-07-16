16 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Jean Michael Seri Galatasaray'da
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'de mutlu sona ulaştı! Fulham ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, canlı yayına bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı.
16.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe'de kritik toplantı
- Fenerbahçe'de kritik toplantı
- Mustafa Kaplan Tyler Boyd'u değerlendirdi
- Ajax 2-1 Medipol Başakşehir | Maç özeti
- "Fenerbahçe Mahmut ve İrfan'ı istiyor"
- Ajax 2-1 Medipol Başakşehir | Maç özeti
- Lecce taraftarlarından Burak Yılmaz'a beste!
- Luiz Gustavo ve Radamel Falcao Türkiye'ye gelecek mi?
- Fenerbahçe'de kritik toplantı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"