Jean Michael Seri Galatasaray'da

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'de mutlu sona ulaştı! Fulham ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, canlı yayına bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı.