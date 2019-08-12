12 Ağustos 2019, Pazartesi

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Jardim Falcao ile ilgili konuştu

Monaco Teknik Direktörü Jardim, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Falcao'ya Ligue 1'in 2. haftasında ​Metz ile oynayacakları maçta görev vermek istediğini söyledi.
12.08.2019

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