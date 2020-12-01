01 Aralık 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

İşte Galatasaray'ın gündemindeki iki yıldız! Canlı yayında duyurdu

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Domaç, sarı-kırmızılı takımın Ahmed Musa ve Nabil Fekir ile ilgilendiğini söyledi.
01.12.2020
ABONE OL

DİĞER
İşte G.Saray'ın gündemindeki iki yıldız! Canlı yayında duyurdu İşte G.Saray'ın gündemindeki iki yıldız! Canlı yayında duyurdu 01.12.2020
İşte Galatasaray'daki son gelişmeler! Canlı yayında açıkladı İşte Galatasaray'daki son gelişmeler! Canlı yayında açıkladı 30.11.2020
Flaş sözler! F.Bahçe için Alex neyse G.Saray için Muslera odur Flaş sözler! "F.Bahçe için Alex neyse G.Saray için Muslera odur" 30.11.2020
Galatasaray'a 3 müjde birden! Galatasaray'a 3 müjde birden! 30.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Canlı yayında açıkladı! Falcao formayı zor görür Canlı yayında açıkladı! "Falcao formayı zor görür" 30.11.2020
Ofansif futbol modelinin her türlü gereğini uyguladık "Ofansif futbol modelinin her türlü gereğini uyguladık" 28.11.2020
Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Hakem gördü ama... Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! "Hakem gördü ama..." 28.11.2020
Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması! Onu almak isteyen... Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması! "Onu almak isteyen..." 28.11.2020
G.Saray'ın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 28.11.2020
Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! 28.11.2020
Flaş derbi yorumu! Son 5-6 yıldır... Flaş derbi yorumu! "Son 5-6 yıldır..." 27.11.2020
G.Saray'da 2 yıldız Rizespor maçında yok! G.Saray'da 2 yıldız Rizespor maçında yok! 27.11.2020
Fatih Terim Galatasaray ile alay etti "Fatih Terim Galatasaray ile alay etti" 27.11.2020
Diagne ve Ljajic profesyonel destek almalı "Diagne ve Ljajic profesyonel destek almalı" 24.11.2020
Sahada lider futbolcu eksikliği vardı "Sahada lider futbolcu eksikliği vardı" 24.11.2020
Bu oyunun karşılığı farklı bir skor olmalıydı "Bu oyunun karşılığı farklı bir skor olmalıydı" 23.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Onyekuru'dan haber var! Menajeri İstanbul'a geldi...
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Hıncal Uluç'un derbi hakemi yorumu! "Bu iş böyle gitmez..."
Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! "Ne oldum delisi"
Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör