İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çıkan olayların başlangıç anı!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'de dev derbide karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Fenerbahçe takımı sahaya çıktığı esnada tartışma yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncular arasında gerginlik yaşandı. İşte olayların başlangıç anı...
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