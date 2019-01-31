31 Ocak 2019, Perşembe

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İşte Diagne'nin bonservis bedeli

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın yeni transferi Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray Diagne'nin bonservisi için toplamda 11,8 milyon euro verdi." dedi.
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