31 Ocak 2019, Perşembe
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İşte Diagne'nin bonservis bedeli
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın yeni transferi Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray Diagne'nin bonservisi için toplamda 11,8 milyon euro verdi." dedi.
31.01.2019
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