07 Ağustos 2020, Cuma

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Ilgaz Çınar: Galatasaray Samuel Kalu'yu bitirmek üzere

A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini bitirmek üzere olduğunu ve Kalu transferi gerçekleşmezse hedefin Anthony Musaba olacağını söyledi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
07.08.2020
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