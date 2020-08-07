Ilgaz Çınar: Galatasaray Samuel Kalu'yu bitirmek üzere

A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini bitirmek üzere olduğunu ve Kalu transferi gerçekleşmezse hedefin Anthony Musaba olacağını söyledi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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