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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e büyük övgü! "Bu ülkenin..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Uluç, "Fatih Terim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yerli hoca." ifadelerini kullandı.
16.07.2020
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