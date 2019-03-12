12 Mart 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hıncal Uluç: "Uyuşuk Terim futbolu"

Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında Galatasaray - Antalyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Antalyaspor'un kazanmayı hakedecek bir futbol oynadığını, Galatasaray'ın sahaya beklenmeyeceği kadar bir hücum takımı çıkardığını söyledi ve "Hücum takımı çıkardı ama gene bu seneki klasik, uyuşuk Fatih Terim futbolu oynattı" şeklinde konuştu.
12.03.2019

Cevad Prekazi'den Fenerbahçe yorumu Cevad Prekazi'den Fenerbahçe yorumu 12.03.2019
Aslan'da gol yükü orta sahanın sırtında Aslan'da gol yükü orta sahanın sırtında 12.03.2019
Feghouli kariyer rekoru kırdı Feghouli kariyer rekoru kırdı 12.03.2019
Muslera kalesinde devleşti Muslera kalesinde devleşti 12.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray seriyi sürdürdü Galatasaray seriyi sürdürdü 12.03.2019
Mustafa Cengiz: TFF'ye teşekkür ederim Mustafa Cengiz: TFF'ye teşekkür ederim 12.03.2019
Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: Bu hakemler... Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: "Bu hakemler..." 12.03.2019
Erman Toroğlu'dan Donk yorumu Erman Toroğlu'dan Donk yorumu 11.03.2019
Fatih Terim: Galatasaray pes etmez Fatih Terim: Galatasaray pes etmez 11.03.2019
Fatih Terim'den Şenol Güneş yanıtı! Fatih Terim'den Şenol Güneş yanıtı! 11.03.2019
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın tadı yok Erman Toroğlu: Galatasaray'ın tadı yok 11.03.2019
Levent Tüzemen: O zaman Diagne'yi almayacaktın Levent Tüzemen: "O zaman Diagne'yi almayacaktın" 11.03.2019
Galatasaray ile Antalyaspor 46. kez Galatasaray ile Antalyaspor 46. kez 11.03.2019
Aslan'ın puan kaybına tahammülü yok Aslan'ın puan kaybına tahammülü yok 11.03.2019
Galatasaray'da moraller yüksek Galatasaray'da moraller yüksek 10.03.2019
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi 10.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...
Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!
Rodrigues'ten Galatasaray itirafı
Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!
Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...
Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör