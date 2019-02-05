05 Şubat 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Hıncal Uluç: Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90’A programında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Bugün gazetelerden birinde okuyorum, Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış. Yedekleri dahil 14 tane yabancıyla Galatasaray, Avrupa'da derece alsa ne olacak, almasa ne olacak" dedi.
05.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Benzia ile yollar ayrılıyor mu?
- Aslan kupada avantaj arıyor
- Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu
- Fikret Orman: "Burak'ın kaptan olmasını çok isterim"
- Flaş yorum: "Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış"
- Maicon Al Nassr'a kiralandı
- Ozan'ın parası Albayrak'a
- Ozan'ın parası Albayrak'a
- Fenerbahçe oyuncu listelerini açıkladı
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!