27 Şubat 2019, Çarşamba

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Hatay Galatasaray'ı bekliyor

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi kenti büyük bir heyecan sardı.
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