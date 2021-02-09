09 Şubat 2021, Salı
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Halil Dervişoğlu imza töreninde neden yoktu? Mustafa Cengiz açıkladı!
Galatasaray, yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlerken, Halil Dervişoğlu'nun törende yer almaması dikkat çekti. Başkan Cengiz, bu konu hakkında kendisine yöneltilen soru sonrası Abdurrahim Albayrak'a döndü ve gülerek, "Kişisel verileri koruma kanunu nedeniyle yok" cevabını verdi. Cengiz'in bu sözleri, Halil Dervişoğlu'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığı şeklinde yorumlandı.
09.02.2021
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