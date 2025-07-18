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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi? Transfere son noktayı koydu!

A Spor Muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın transfer gündemindeki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keşaplı, "Hakan Inter'de kalıyor ve çarşamba günü takımla çalışmaya başlayacak. Hakan, Galatasaray sürecini şimdilik kapatmış gibi gözüküyor." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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