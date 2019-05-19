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GS TV'de şampiyonluk baskını
Galatasaray'ın Şampiyonluğunu ilan etmesinden hemen sonra Teknik Direktör Fatih Terim GS TV'ye röportaj verdi. O anlarda futbolcular stüdyoyu basarak kutlama yaptı
19.05.2019
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve şampiyonluğun belirlendiği maçı Sarı Kırmızılı ekip 2-1'lik skor ile kazandı. Şampiyon olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun ardından Galatasaray Televizyonuna röportaj verdi.
Galibiyetin mimarı Terim'e futbolcuları burada sürpriz gerçekleştirdi.
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