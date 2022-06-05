GOL | Galatasaray U17 2-2 Altınordu U17
Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçında Galatasaray U17, Baran Demiroğlu'nun 26. dakikada attığı golle Altınordu U17 karşısında skoru 2-2 yaptı.
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