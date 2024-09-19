GOL | Galatasaray 2-1 Slavia Prag
Slavia Prag, Şampiyonar Ligi play-off turu ilk maçında 77. dakikada Benan Altıntaş'ın (K.K) attığı golle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
GOL | Galatasaray 2-2 Slavia Prag 19 Eylül 2024 | 12:00
01:06
GOL | Galatasaray 2-1 Slavia Prag 19 Eylül 2024 | 12:00
01:25
GOL | Galatasaray 2-0 Slavia Prag 19 Eylül 2024 | 12:00
01:25
GOL | Galatasaray 1-0 Slavia Prag 19 Eylül 2024 | 12:00
09:54
Icardi takımda kalacak mı? Resmi açıklama yapıldı! 15 Eylül 2024 | 12:00
03:06
İşte Zalewski sürecinin perde arkası 14 Eylül 2024 | 12:00
12:47
Galatasaray ile anlaşmaya varan Roland Sallai İstanbul'da! İşte o görüntüler 13 Eylül 2024 | 12:00
00:23
G.Saray'da o isim transfer hakkında konuştu! "Görüşmeleri sonlandırdık" 13 Eylül 2024 | 12:00