03 Nisan 2020, Cuma

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Galatasaraylı Mario Lemina: Sahalara dönmeyi heyecanla bekliyorum

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mario Lemina, karantina günlerinde evinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Futbol oynamayı çok özlediğini aktaran Gabonlu yıldız, sahalara dönmeyi heyecanla beklediğini söyledi.
03.04.2020
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