28 Mart 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaraylı Mario Lemina rakibini pazara yolladı!
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, corona virüsünden dolayı zamanını evde geçiriyor. Karantina günlerinden video paylaşan Gabonlu yıldız, evde arkadaşıyla futbol oynarken attığı çalımla arkadaşını pazara yolladı. İşte o video...
28.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mario Lemina rakibini pazara yolladı!
- Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı
- Spor Ajansı - 27/03/2020
- Fenerbahçe'de 4 corona virüsü vakası
- Ljajic gözden çıkarıldı
- Sörloth: Antrenman için özel oda oluşturdum
- Ljajic gözden çıkarıldı
- Spor Ajansı - 27/03/2020
- Sörloth: Antrenman için özel oda oluşturdum
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...