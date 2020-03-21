21 Mart 2020, Cumartesi
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Galatasaraylı Emre Akbaba evde çalışmayı sürdürüyor
Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada birçok lige ara verilirken, ara verilen ligler kervanına Süper Lig de katıldı. Ülkemizdeki birçok oyuncu da 'evde kal' çağrısına videolarla destek verirken, Galatasaraylı Emre Akbaba da evinde eşiyle top oynadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
21.03.2020
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