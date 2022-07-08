Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geldi. Porto'dan kadroya katılan yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte Oliveira'nın geliş görüntüleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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