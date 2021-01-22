Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'a geliyor!

Devre arası transfer döneminde hızlı bir kanat oyuncusu almak isteyen Galatasaray, daha önce 1.5 yıl takımda forma terleten Henry Onyekuru'yu gündemine almıştı. Hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılılara sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldız, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında İstanbul'a ineceği öğrenildi. Cimbom'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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