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Galatasaray’ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı’dan ilk açıklamalar!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Milli savunmacı, "Çok şükür hedeflerime ulaştım. Konyaspor'a para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

25 Haziran 2022 | 00:11
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