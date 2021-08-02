02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Galatasaray'ın transferde Halil Dervişoğlu ısrarı! O tarihten itibaren...
Galatasaray geçtiğimiz sezon devre arasında Brentford takımından Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncuyla devam etmek isterken, görüşmelerin bizzat başkan Burak Elmas'ın yürüttüğü ortaya çıktı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, bu transferdeki son durumu aktardı. Kaplan, "Galatasaray Halil'i bonservisiyle birlikte almak istiyor. Brentford, 7 Ağustos'taki Valencia maçının ardından nihai kararı verecek" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
02.08.2021
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